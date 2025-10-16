Habertürk
        Amasya Haberleri

Amasya Film Festivali başladı

        Amasya Film Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği tarafından düzenlenen Amasya Film Festivali başladı.

        Giriş: 16.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:26
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği tarafından düzenlenen Amasya Film Festivali başladı.

        Pirler Parkı'nda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Kısa film alanında 316 film başvurusunun yapıldığı festivalde finale kalan 20 film jüri tarafından değerlendirilecek.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, sinemanın, düşünceyi ifade etmenin, toplumu anlamanın ve insanı anlatmanın en güçlü araçlarından biri olduğuna inandığını söyledi.

        Etkinliğin yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin en önemli sinema buluşmalarından biri haline gelmesini dileyen Vali Bakan, "Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, yapımcılara ve emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizin, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yerel ve ulusal sanatçılarla genç yetenekleri bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırmasını ve Amasya'nın kültürel dokusuna yeni renkler katmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Amasya Sinema Derneği Başkanı Volkan Topuz ise "Üniversitemiz, Belediyemiz, Valiliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Amasya Film Festivali'ne başladık. Hedefimiz iyiliğin sesinin yükseldiği kısa filmleri toparlamaktı ve 316 film Amasya Film Festivali'ne başvurdu. Bu bizim için bir gurur, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Festival 18 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

