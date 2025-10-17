Gümüşhacıköy'de sivil savunma ve afet eğitimi düzenlendi

“Öğrencilerimizin ve personelimizin bu tür eğitimlerle bilinçlenmesi, olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerini kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Yurt Müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, afet bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasının önemine değinerek,

Eğitim programında, afet öncesinde alınacak önlemler, afet anında yapılması gerekenler ve sivil savunma bilincinin artırılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

–Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu personeline yönelik olarak, AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından, sivil savunma ve afet eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.