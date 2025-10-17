Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi verildi

        –Gümüşhacıköy'de Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında ilçedeki okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Gümüşhacıköy’de Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Okulda Diyabet Programı” kapsamında ilçedeki okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı.

        Türkiye genelinde son yıllarda çocukluk çağı diyabet vakalarının artış göstermesi üzerine, erken teşhis ve bilinçlendirme amacıyla hayata geçirilen program kapsamında öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

        Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Atilla Kuru, programın öğrencilerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Diyabetin erken tanınması, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından hayati öneme sahip. Bu eğitimlerle hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

        Eğitimlerde ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve diyabetli çocukların okul ortamında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Taşova'da "askıda simit" kampanyası başlatıldı
        Taşova'da "askıda simit" kampanyası başlatıldı
        Gümüşhacıköy'de sivil savunma ve afet eğitimi düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de sivil savunma ve afet eğitimi düzenlendi
        Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
        Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
        Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
        Amasya Film Festivali başladı
        Amasya Film Festivali başladı
        Amasya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Amasya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı