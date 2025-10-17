Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi verildi

–Gümüşhacıköy’de Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Okulda Diyabet Programı” kapsamında ilçedeki okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı.

Türkiye genelinde son yıllarda çocukluk çağı diyabet vakalarının artış göstermesi üzerine, erken teşhis ve bilinçlendirme amacıyla hayata geçirilen program kapsamında öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Atilla Kuru, programın öğrencilerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Diyabetin erken tanınması, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından hayati öneme sahip. Bu eğitimlerle hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Eğitimlerde ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve diyabetli çocukların okul ortamında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi.