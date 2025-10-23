Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yerli ve milli vezir kenevir türünün hasadı başladı

        Amasya'da "Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında yerli ve milli vezir çeşidi kenevirinin hasat etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:35
        Amasya'da yerli ve milli vezir kenevir türünün hasadı başladı
        Amasya'da "Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında yerli ve milli vezir çeşidi kenevirinin hasat etkinliği yapıldı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, katma değeri yüksek bir endüstriyel bitki olan kenevir üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Amasya'nın tarih boyunca tarımda öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan, "Verimli toprakları, çalışkan insanı ve gelişen tarım politikaları sayesinde birçok alanda örnek olmayı başarmıştır. Bugün ise geleneksel üretimimizin ötesine geçerek sanayiye entegre, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerinden olan kenevirin hasadıyla bunu daha ileriye taşımıştır." dedi.

        Kenevirin tekstilden otomotive, ilaç sanayisinden yapı malzemelerine kadar geniş kullanım alanına sahip yüksek ekonomik potansiyeli bulunan bir ürün olduğunu anlatan Bakan, "Aynı zamanda toprağı yormaması, su ihtiyacının az olması ve karbondioksit emilimi yüksekliği gibi özelliklerinden dolayı doğa dostu bir bitki olmasıyla da dikkat çeker. Kısacası kenevir, hem çiftçimizin yüzünü güldürür hem de çevremizi korur." ifadesini kullandı.

        Bakan, 2016 yılında çıkan yönetmelikle aralarında Amasya'nın da bulunduğu 21 ilde kenevirin tekrar yetiştirilmeye başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu noktada Amasya'mız kenevir üretiminde önemli bir merkez haline gelmiştir. 2019 yılında 40 dekar olan üretim alanı bu yıl 852 dekar olmuştur. Ayrıca geçen yıl ülkemizde kenevir tohumu üretiminde 296 ton ile ilk sırada yer almaktayız. Bu yılki hasat verileri de bizlere umut veriyor. Gerek verim gerekse çiftçilerimizin ilgisi açısından son derece memnuniyet verici bir tabloyla karşı karşıyayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu başarıyı devam ettirip ülke ekonomimize katkımızı artıracağız. Bu vesileyle kenevirin ülkemizde yetiştirilmesinde emeği geçen kamu kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve girişimcilerimize teşekkür ederek tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

        Konuşmaların ardından Vali Bakan ve diğer katılımcılar tarafından vezir kenevirinin hasadı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

