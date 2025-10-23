Amasya'da yerli ve milli vezir kenevir türünün hasadı başladı

Amasya'da "Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında yerli ve milli vezir çeşidi kenevirinin hasat etkinliği yapıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, katma değeri yüksek bir endüstriyel bitki olan kenevir üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Amasya'nın tarih boyunca tarımda öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan, "Verimli toprakları, çalışkan insanı ve gelişen tarım politikaları sayesinde birçok alanda örnek olmayı başarmıştır. Bugün ise geleneksel üretimimizin ötesine geçerek sanayiye entegre, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerinden olan kenevirin hasadıyla bunu daha ileriye taşımıştır." dedi.

Kenevirin tekstilden otomotive, ilaç sanayisinden yapı malzemelerine kadar geniş kullanım alanına sahip yüksek ekonomik potansiyeli bulunan bir ürün olduğunu anlatan Bakan, "Aynı zamanda toprağı yormaması, su ihtiyacının az olması ve karbondioksit emilimi yüksekliği gibi özelliklerinden dolayı doğa dostu bir bitki olmasıyla da dikkat çeker. Kısacası kenevir, hem çiftçimizin yüzünü güldürür hem de çevremizi korur." ifadesini kullandı.