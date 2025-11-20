Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması eşsiz manzara oluşturdu

        Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'daki Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:52
        
        

        Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan ve "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, tarih kokan otantik sokakları ile 8 bin 500 yıllık tarihi değerlerini barındırıyor.

        Kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ın iki yakasında sıralanan Yalıboyu Evleri de ziyaretçilere ilgi çekici bir atmosfer sunuyor.

        Tarihi sur duvarları üzerine, ahşap çatkı arası ve kerpiç dolgulu olarak inşa edilen evlere vuran güneş, Yalıboyu Evleri'nin siluetinin Yeşilırmak'ın sularına yansımasına sebep oldu.

        Güzel görüntülerin oluştuğu bölge fotoğraf karelerine yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

