Gümüşhacıköy'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarıda bulundu.

Şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

