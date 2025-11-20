Suluova'da "Kudüs ve İnsanlık" konulu konferans düzenlendi

SuluovaŞehit Osman Karakuş Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi ile Şehit Süleyman Aydın Anadolu Kız İmam Hatip Liseleri tarafından “Kudüs ve İnsanlık” konulu konferans gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, Kudüs’ün tarihi, dini ve kültürel önemine dikkat çekti.

Konferansta Kudüs’ün dünya tarihindeki yeri, Filistin ve Gazze meselesinin güncel boyutları ve İslam dünyası açısından taşıdığı manevi değerler ele alındı.

Konferansın ardından Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Aydın’a çiçek takdim ederek katılımları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.