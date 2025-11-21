Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabası çıktı

        Amasya'da 8 ay önce 76 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabası çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da 8 ay önce 76 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçler Mahallesi'nde 8 ay önce 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler, Kılıç'ın akrabası Haşim Özer tarafından öldürüldüğü şüphesiyle çok sayıda kişiyi sorguladı.

        Kadının üzerinden alınan DNA örneklerini de inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının Haşim Özer olduğunu belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da yaşayan zanlıyı yakalayarak Amasya'ya getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 ay önce yaşlı bir teyzemiz evinde ölü bulunmuştu. Kimi kimsesi yoktu. Tek başına yaşayan bir insandı. Tabii ki polislerimiz de sağ olsun çok yoğun çalıştılar, her noktayı incelediler. Bugün 8 ay sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı. Polis teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Evinde ölü bulunmuştu: Cinayeti 8 ay sonra DNA örneği aydınlattı Amasya'dak...
        Evinde ölü bulunmuştu: Cinayeti 8 ay sonra DNA örneği aydınlattı Amasya'dak...
        Amasya'da gaz sızıntısından zehirlendiği sanılan kadını akrabası öldürmüş
        Amasya'da gaz sızıntısından zehirlendiği sanılan kadını akrabası öldürmüş
        Amasya'da yaralı halde okul bahçesine sığınan tilki koruma altına alındı
        Amasya'da yaralı halde okul bahçesine sığınan tilki koruma altına alındı
        Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddias...
        Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddias...
        Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor
        Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti