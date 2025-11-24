Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Merzifon, Taşova, Suluova ve Göynücek ilçerinde de programlar düzenlendi.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Vali Bakan tarafından takdim edildi. Çeşitli kategorilerde dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra Belediye Kültür Merkezinde devam eden kutlama programına, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Amasya ve ilçerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

