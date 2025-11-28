Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yavru kediler "Cingöz" ve "Boncuk" sınıfın maskotu oldu

        CİHAN OKUR - Amasya'da bir ilkokulda öğrenciler tarafından bakılan sahipsiz 2 kedi, sınıfın maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavru kediler "Cingöz" ve "Boncuk" sınıfın maskotu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN OKUR - Amasya'da bir ilkokulda öğrenciler tarafından bakılan sahipsiz 2 kedi, sınıfın maskotu haline geldi.

        Fatih İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, 3 ay önce okulun bahçesinde beslemeye başladıkları iki yavru kediye "Cingöz" ve "Boncuk" adını verdi.

        Havaların soğumasının ardından kedilere, öğrenciler tarafından okul bahçesinde barınak yapıldı. Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan "Cingöz" ve "Boncuk" herkesin sevgisini kazandı.

        - Kediler sınıfın parçası haline geldi

        Okulun müdür yardımcısı Ruhani Hupal, AA muhabirine, öğrencilerin kedileri çok sevdiğini, bu sayede çocukların hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

        Kedilerin sınıfın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Hupal, şunları kaydetti:

        "3/F sınıfı öğrencilerimiz bahçede kedileri üşür vaziyette bulmuşlar, sahiplenip sınıfımıza getirmişler. Bakımlarını yaptırarak sınıflarında misafir ettiler. Öğrencilerimizin de derse karşı ilgileri alakaları daha da arttı. Kediler hiç müdahale etmeden sınıf içerisinde doğal bir ortamda hareket ediyor. Hayvan sevgisi vicdanın bir göstergesidir. Bu konuda da çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz boş zamanlarında sürekli kedilerle oynuyorlar. Onların yemesi, suyu, her şeyiyle ilgileniyorlar, gayet mutluyuz."

        - "Artık sınıfımızın öğrencisi oldular"

        Öğrencilerden 8 yaşındaki Gökçe Tekin ise soğuk bir havada sahiplendikleri kedileri, okuldan mezun olana kadar beslemek istediklerini ifade etti.

        Gülce Gamzeli ise kedilerle derslerin daha eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Kediler çok üşüyordu. Çok tatlılar, biz onların mamasını, suyunu veriyoruz, sınıfımızda kalıyorlar. Öğretmenimiz aşılarını yaptırdı artık sınıfımızın öğrencisi oldular." diye konuştu.

        Hasan Emir Tokul da "Kedileri yağmurda dışarıda titrerken bulduk. İkisini de sınıfımıza getirdik. Öğretmenimiz aşısını yaptırdı, onlar da sınıfımızın bir parçası oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Suluovalı iş adamlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
        Suluovalı iş adamlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
        Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı
        Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı
        Amasya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Amasya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        flaş (3)
        flaş (3)