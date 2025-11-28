Habertürk
Habertürk
        Gümüşhacıköy'de KHGB meclis toplantısı yapıldı

        Gümüşhacıköy'de KHGB meclis toplantısı yapıldı

        Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı ile Gümüşhacıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:18
        Gümüşhacıköy'de KHGB meclis toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı ile Gümüşhacıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

        Toplantılar, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında ilçe kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıda, SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimi için açık oylama yapıldı.

        Oylama sonucunda köy muhtarı üyesi olarak Kılıçarslan köyü Muhtarı İsmail Kılıçarslan, mahalle muhtarı üyesi olarak ise Irgat Mahallesi Muhtarı İbrahim Dündar, oy çokluğuyla 2026 yılı için göreve seçildi.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında ise birliğin encümen üyelikleri için seçim gerçekleştirildi.

        Yapılan oylama sonucunda Akpınar köyü Muhtarı Ali Kurt ile Çitlibağlıca köyü Muhtarı Ramazan Ertürk encümen üyeliklerine seçildi.

        Toplantıların ardından Kaymakam Büşra Güneş, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek yeni dönem çalışmalarının ilçe kırsalında hizmet kalitesini artırmaya yönelik olacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

