Gümüşhacıköy'de KHGB meclis toplantısı yapıldı

Yapılan oylama sonucunda Akpınar köyü Muhtarı Ali Kurt ile Çitlibağlıca köyü Muhtarı Ramazan Ertürk encümen üyeliklerine seçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında ise birliğin encümen üyelikleri için seçim gerçekleştirildi.

Oylama sonucunda köy muhtarı üyesi olarak Kılıçarslan köyü Muhtarı İsmail Kılıçarslan, mahalle muhtarı üyesi olarak ise Irgat Mahallesi Muhtarı İbrahim Dündar, oy çokluğuyla 2026 yılı için göreve seçildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı ile Gümüşhacıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

