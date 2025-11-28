Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

        Giriş: 28.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:24
        Sanayi Mahallesi'nde yürüyen Fikret Güngör, yol kenarında yaralı halde duran bir kızıl şahin gördü.

        Güngör, şahini tedavi edilmesi için İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürerek yetkililere teslim etti.

        Güngör, yaptığı açıklamada, kızıl şahini yaralı halde bulduğunu belirterek "Yol kenarında onun ölmesine vicdanım el vermedi. Tedavisinin yaptırılması ve tekrar doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim. Umarım yeniden sağlığına kavuşur." dedi.

