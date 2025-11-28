Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Gazze'ye yardım için kermes düzenlendi

        Amasya'da Gazze halkına yardım etmek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:29
        Amasya'da Gazze halkına yardım etmek için kermes düzenlendi.

        Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kermes öncesinde İsrail'in Filistin'deki katliamlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Daha sonra öğrencilerin ve velilerin hazırladığı eşyalar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına bağışlanacağı bildirildi.

        Kermeze katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, burada yaptığı açıklamada, Amasya'daki okullarda Gazze'ye yardım kermesleri düzenlediklerini söyledi.

        Amaçlarının Gazze’deki vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarmak olduğuna işaret eden Katipoğlu, "Biliyorsunuz Gazze’de şu anda ağır kış şartları başladı. Buradaki din kardeşlerimizin yardımına ihtiyacı var. Bu anlamda da kermesler düzenledik ilimiz genelinde. Bugün belki ilimizdeki son kermeslerden bir tanesini Amasya’mızın köklü okullarından Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip lisesinde yapıyoruz. İnşallah buradaki toplanan yardımlarla oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze sarmış oluruz. En kısa sürede Gazze’deki tüm din kardeşlerimizin en iyi yaşam şartlarını sürdürmelerini Rabbimden temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

