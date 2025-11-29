Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Genç doktorun mesai arkadaşları aynı hastanede görev yapan anne ve babası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:09
        Genç doktorun mesai arkadaşları aynı hastanede görev yapan anne ve babası
        CİHAN OKUR / HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çocukken anne ve babasının çalıştığı hastanede doktorluk hayali kuran Simge Akbulut, hekim olarak atandığı aynı sağlık kurumunda ebeveynleriyle hastalara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2024 yılında mezun olan 26 yaşındaki Simge Akbulut, Sağlık Bakanlığınca 8 ay önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine atandı.

        Akbulut, 49 yaşındaki hemşire annesi Rüya ve 58 yaşındaki röntgen teknisyeni babası Ercan Akbulut'un 29 yıldır görev yaptığı hastanenin Acil Servis'inde hayat kurtarmak için çaba gösteriyor.

        Her sabah göreve birlikte başlayan anne, baba ve kızları, hastaların sağlık durumlarını takip ediyor.

        - "Herkes kendi işini yapıyor"

        Pratisyen hekim Simge Akbulut, AA muhabirine, ailesiyle aynı hastanede görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

        Doktorluk hayalinin küçük yaşlardayken başladığını anlatan Akbulut, "Çocukluğumdan beri anne ve babamla çalışmayı istiyordum. Buraya denk gelmesi beni çok mutlu etti. Ailemin de benimle çalışmak hayaliydi. Güzel bir şekilde nöbetlerimizi tutuyoruz. Herkes kendi işini yapıyor. Bu mesleği seçmemde özellikle babamın payı oldu. Babam doktor olmamı, beraber çalışmayı, nöbet tutmayı çok istiyordu. Hayalleri de gerçek oldu. İşimi çok seviyorum." diye konuştu.

        Baba Ercan Akbulut ise eşi ve kızıyla aynı hastanede görev yapmanın hem duygusal hem de mesleki açıdan çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Kızıyla nöbet tutmanın, birlikte işe gelmenin çok güzel duygular olduğunu dile getiren Akbulut, şunları paylaştı:

        "Benim en büyük hayalim kızımın doktor olup aynı hastanede görev yapıp, birlikte nöbet tutmaktı. Allah'a çok şükür bu dileğim kabul oldu. Herkesin bu duyguyu tatmasını çok isterim. Kızımın doktor olmasından çok gururluyum. Tüylerim diken diken oluyor. Çok harika bir duygu."

        - "Kızım doktor olmak, insanlara yardım etmek için yaratılmış"

        Anne Rüya Akbulut ise kızına hastanede "Doktor hanım, hocam" diye hitap edilmesinin çok hoşuna gittiğine işaret ederek, şunları söyledi:

        "29 yıldır bu hastanede çalışıyorum. Kızımın hem mesleğine duyduğu saygısı hem de hastalarına yaklaşımı gurur verici. Hastalarının ondan bahsedişleri, geri dönüşleri çok güzel. Gerçekten gurur verdiğim bir çocuk. Her yerde beraberiz ama birbirimizin hayatına saygılı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Gururla çalıştığı, mesleğini güzel yaptığı için kızımla onur duyuyorum. İşini severek yaptığını gördükten sonra daha farklı bir gurur duyuyorsunuz. Kızım insanların duygularını fark eder, onlarla ilgilenir. Bu mesleğe uygun kişi. Kızım doktor olmak, insanlara yardım etmek için yaratılmış."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

