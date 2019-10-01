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Üçok: “Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır”

İHA

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılarak, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır" dedi.

Üçok: “Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılarak, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır" dedi.
Hacı Muammer Koca Huzurevi Müdürlüğü tarafından bir restoranda düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Fatih Üçok’un yanı sıra İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve ilçe protokolü katıldı.
Huzurevi sakini büyükler ile ilgilenerek sohbet edip taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Kıymetli büyüklerimiz ile aynı sofranın etrafında ekmeği paylaşmak benim için bir şeref ve onurdur. Bilirsiniz bizim töremizde ekmek ve tuz hakkı vardır. Ekmek ve tuz hakkı unutulmaz. Onun için aynı masanın etrafında sizlerle bir araya gelebilmek hakikaten bizi çok mutlu etti. İnşallah nice programlarda sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu vesile ile Cenabı Allah hepinize sağlık sıhhat ve afiyet nasip etsin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Program, Belediye Başkanı Üçok’un huzurevi sakini büyüklere gül dağıtması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

AMASYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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