Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunun 0103 Ekim arasında Afetlerde Gönüllülük Çalıştayı kapsamında yaptığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ilk müdahale gönüllü öğrenciler ve AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Öğrencileri bilgilendiren AFAD ekipleri deprem sonrası yaralanan vatandaşları öğrencilerle birlikte kurtardı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Murat Karavin, “Biz Yüksekokul olarak Afet gönüllüleri Çalıştayı kapsamında hafif arama kurtarma ve yaralı kurtarma eğitimi veriyoruz arkadaşlarımıza. Bu proje kapsamında afetlerde gönüllü olarak görev alabilecek arkadaşlara eğitim vermek amacıyla bu çalışmayı düzenledik. Malumunuz ülkemizde dünyada olduğu gibi çeşitli afetler meydana gelmekte. Yangınlar, seller, v.s. bunların içinde en önemli olan şüphesiz ki deprem, çünkü etkileri daha yıkıcı ve daha büyük hasarlar meydana getirebiliyor. Biz de şunu biliyoruz ki gerek dünyada gerek ülkede depremleri önleme gibi bir şansımız maalesef yok. Fakat insanoğlu olarak bizim yapabileceğimiz şey depremlere karşı hazırlıklı olmak. Sadece hazırlıklı olmak yetmiyor. Aynı zamanda depremlerden sonra nasıl davranacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bu çalıştayın esas amacı 1 afetlere karşı farkındalık oluşturmak, 2. olarak da afet sırasında uzman ekipler olay yerine gelene kadar oradaki ikincil afetleri önleyici ve bununla beraber oradaki organizasyonu ve uzman ekiplere yardımcı olacak kişileri eğitmek ve bu gönüllülük olayını daha fazla yaygın hale getirebilmek için bir farkındalık oluşturmak amacındayız” dedi.

Gıda teknolojisi gönüllü öğrencilerden Abdulsamet Üzüm, “Depremlerde afet bilincini artırmak ya da insanlara bilinç kazandırmak adına önce üniversitemizin sonra da gönüllü arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalıştaya katılmış bulunmaktayız. Burada sadece bizim gibi öğrencilerin değil, daha orta seviyeli nisanların da bilinç kazanması amacıyla önce biz, sonra toplum amaçlı çalıştayda bilinç kazanarak, kendimizden sonraki nesillere ya da kendimizden büyüklere bilgi vermeyi, eğitim vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

AFAD, çalıştay boyunca gönüllü öğrencilere eğitim vermeye devam edecek.

AMASYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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