Yaya önceliği için nöbet tuttular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaya önceliği için nöbet tuttular

İHA

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Amasya Yeşilırmak Ortaokulunda trafik polisleri ikişer saat yaya nöbeti tuttu.

Yaya önceliği için nöbet tuttular

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Amasya Yeşilırmak Ortaokulunda trafik polisleri ikişer saat yaya nöbeti tuttu.
İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yaya geçidinde kolluk personelleri 2’şer saat “yaya güvenliği” nöbeti tuttu.
Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermelerini sağlamak için geçen yıl 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74’üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundaydı.
Amasya Yeşilırmak Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe Amasya Valisi Dr. Osman Varol, kurum kuruluş müdürleri, öğrenciler ve kolluk kuvvetleri katıldı.
Amasya Valisi Dr Osman Varol, “Bugün burada aslında bir süredir devam ettiğimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde trafikteki kayıplarımızı azaltmak için trafik kurallarının daha doğru uygulanabilmesi için bu alanda dünya standartlarını yakalayabilmek için yapmakta olduğumuz çalışmaların bir ayağı olan yaya öncelikli trafik kavramını birazcık daha oturtmak için etkinlik gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde başladığımız bu çalışmalarla yıl içinde bir sürü etkinlik gerçekleştirdik. Farklı eğitim programlarımız oldu. Bu şekilde doğrudan yolda yapılan uygulamalarımız oldu. Bunlarla hep şunu hedefledik. Trafikte yayanın önceliği vardır ve yaya öncelikli trafik kavramını mutlaka toplum içerisinde yerleştirmemiz, kuralların uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak içinde çalışmalarımızın tamamını gençlerimize, çocuklarımıza yoğunlaştırdık. Toplumsal açıdan bazı önemli kavramları önce öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza öğretmemiz, onlara benimsetmemiz gerekiyor. Biz hep onları eğittiğimiz düşünüyoruz ama öyle sanıyorum ki gelecek onların bizi eğitmesiyle geçecek. Ancak çocuklarımızın gösterdiği hassasiyetle bizi zorlamalarıyla bizde trafik bilincini kazanacağız. Onun için bizim buradaki en büyük yardımcılarımız çok kıymetli çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz. İşte bugün de burada okulumuzun önünde yaya öncelikli trafik kavramını gerçekten önemsediğimizi belirtmek için burada bir yaya geçidi nöbeti düzenliyoruz” dedi.
Daha sonra protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte karşıya geçti. Öğrenciler yaya geçidinde durarak yayalara yol veren sürücülere öğrenciler gül verdiler. Vali Varol, öğrencilere anne babalarını uyarmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Varol makam aracı ile yaya geçidinde durarak yayalara yol vermeyi de ihmal etmedi.

AMASYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasayı çalamadılar, sadaka kutusunu çaldılar
YEREL HABERLER Kasayı çalamadılar, sadaka kutusunu çaldılar
Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Baba ve oğlu, uzun bıyıkları ile ün saldı
YEREL HABERLER Baba ve oğlu, uzun bıyıkları ile ün saldı
Vali Varol, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Üçok: “Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır”
YEREL HABERLER Üçok: “Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır”
13 yaşında dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER 13 yaşında dünya şampiyonu oldu
PDR öğrencilerine bilimsel araştırma ödülü
YEREL HABERLER PDR öğrencilerine bilimsel araştırma ödülü
Hisarcıklıoğlu’ndan genç girişimcilere: “Eski köye yeni adet getirin” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Girişimcilik zenginliktir. Zengin olmanın formülü de girişimcilikte. Sen ne kadar zenginsen ben o kadar zenginim. Birbirimizden kıskanmamamız lazım, kim ne kadar zenginse muhakkak hepimize faydası olur” “Dünyada milletlerin gücü topu ile tüfeği ile değil girişimci gücü ile ölçülüyor” “Girişimciliğin olmazsa olması cesur olmak lazım. Cesur olmayan girişimci olamaz. Risk almalısınız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz”
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu’ndan genç girişimcilere: “Eski köye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X