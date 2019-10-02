Yaya önceliği için nöbet tuttular

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Amasya Yeşilırmak Ortaokulunda trafik polisleri ikişer saat yaya nöbeti tuttu.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yaya geçidinde kolluk personelleri 2’şer saat “yaya güvenliği” nöbeti tuttu.

Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermelerini sağlamak için geçen yıl 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74’üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundaydı.

Amasya Yeşilırmak Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe Amasya Valisi Dr. Osman Varol, kurum kuruluş müdürleri, öğrenciler ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Amasya Valisi Dr Osman Varol, “Bugün burada aslında bir süredir devam ettiğimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde trafikteki kayıplarımızı azaltmak için trafik kurallarının daha doğru uygulanabilmesi için bu alanda dünya standartlarını yakalayabilmek için yapmakta olduğumuz çalışmaların bir ayağı olan yaya öncelikli trafik kavramını birazcık daha oturtmak için etkinlik gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde başladığımız bu çalışmalarla yıl içinde bir sürü etkinlik gerçekleştirdik. Farklı eğitim programlarımız oldu. Bu şekilde doğrudan yolda yapılan uygulamalarımız oldu. Bunlarla hep şunu hedefledik. Trafikte yayanın önceliği vardır ve yaya öncelikli trafik kavramını mutlaka toplum içerisinde yerleştirmemiz, kuralların uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak içinde çalışmalarımızın tamamını gençlerimize, çocuklarımıza yoğunlaştırdık. Toplumsal açıdan bazı önemli kavramları önce öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza öğretmemiz, onlara benimsetmemiz gerekiyor. Biz hep onları eğittiğimiz düşünüyoruz ama öyle sanıyorum ki gelecek onların bizi eğitmesiyle geçecek. Ancak çocuklarımızın gösterdiği hassasiyetle bizi zorlamalarıyla bizde trafik bilincini kazanacağız. Onun için bizim buradaki en büyük yardımcılarımız çok kıymetli çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz. İşte bugün de burada okulumuzun önünde yaya öncelikli trafik kavramını gerçekten önemsediğimizi belirtmek için burada bir yaya geçidi nöbeti düzenliyoruz” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte karşıya geçti. Öğrenciler yaya geçidinde durarak yayalara yol veren sürücülere öğrenciler gül verdiler. Vali Varol, öğrencilere anne babalarını uyarmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Varol makam aracı ile yaya geçidinde durarak yayalara yol vermeyi de ihmal etmedi.

AMASYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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