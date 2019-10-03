Yangından kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Amasya’nın Merzifon ilçe itfaiye ekibi yanmaktan son anda kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdi.

Alınan bilgiye göre, Hırka köyü yolu üzerinde çıkan anız yangınına Merzifon Belediyesi ekipleri müdahale etti. Otların arasında kaplumbağayı gören itfaiye eri, hemen kaplumbağayı kurtararak, eliyle su içirdi. Yanmaktan kurtarılan kaplumbağa yangından kurtarılarak doğada güvenli bir yere bırakıldı.

AMASYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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