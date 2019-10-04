Minikler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekti

Amasya Merzifon Fatih İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri, öğretmeleri Emel Arslan eşliğinde sokak hayvanlarını besleyerek 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekti.

Amasya Merzifon Fatih İlkokulu öğretmenlerinden Emel Arslan, "Hayvan sevgisini çocuklarımıza küçük yaşta aşılamaya çalışıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne öğrencilerimle beraber sokak hayvanlarını besleyerek dikkat çekmek istedik. Her öğrencim gördüğü sokak hayvanlarını besleyerek, yaşam alanlarını genişleterek, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekti. Umarım bundan sonra hayvanlara karşı daha duyarlı oluruz. Bizden çok fazla şey istemiyor bu hayvanlar, sadece biraz sevgi, biraz su ve biraz da yiyecek hepsi bu. Bunları yapamıyorsak bile hayvanlara en azından kötü davranmamalıyız” dedi.

Fatih İlkokulu 3B sınıfı öğrencilerinden Berra Yavuz, “Hayvanları çok seviyorum, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Lütfen hayvanlara kötü davranmayın, onların dili yok konuşamıyorlar, sadece hayvanlara iyi davranın” diye konuştu.

AMASYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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