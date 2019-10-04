Obeziye karşı yürüdüler, ip çektiler çuval yarışı yaptılar

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve öğrenciler 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenledi, şehir stadyumunda halat çektiler, çuval yarışı yaptılar.

Macit Zeren Fen Lisesinden başlayan yürüyüş 12 Haziran Şehir Stadyumunda son buldu. Akabinde şehir stadyumunda öğrenciler ve kurum kuruluş müdürleri farkındalık oluşturmak için halat çekti, çuval yarışı yaptılar. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Bugün 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla öncelikle bir yürüyüş tertipledik. Yürüyüşümüze gençlerimizle, okul çağındaki çocuklarımızla, kurum müdürlerimizle başladık. Yürüyüşümüzü statta sonlandırdık. Akabinde burada geleneksel oyunlardan ip çekme yarışması yaptık. Arkasından bir çuval yarışması yaptık. Buradaki amacımız fiziksel aktiviteyi artırmaktı. Son dönemde fiziksel inaktivite artmış durumda, buna binaen birçok hastalık gelişmekte. Bunların başında obezite diyoruz. Obezitenin de getirmiş olduğu birçok hastalık var. Hiper tansiyon, kalp hastalığı, diyabet gibi ve osteoporoz gibi birçok hastalık oluşmakta. Bizde bugün gençlerimize, çocuklarımıza fiziksel aktiviteyi artırmaları yönünde tavsiyelerimiz oldu, farkındalık yarışmalarımız oldu. Bundan sonraki hayatımızda da fiziksel aktiviteyi erişkinlerde her gün 60 dakika olarak öneriyoruz. Özellikle okul çağındaki çocuklarda yapılan araştırmalara baktığımızda ilkokul çağında 1/4 oranında, yüzde 25 oranında fazla kiloluluk, obezite oluşuyor. Yine ortaokul çağında bu yüzde 30’lara ve lise çağında 5’de 1 oranına düşmekte. Biz bununla beraber halkımıza, vatandaşımıza herkese şunları tavsiye ediyoruz. Bol yürüyüş yapın, otobüsleri çok sık kullanmayın, otobüsle gideceğiniz yere 1 durak önceden inip, yürüyüş yapın. Asansör yerine merdivenleri kullanın istiyoruz ve fiziksel aktivitelerinizi artırın, sağlıklı kalın diyoruz” dedi.

Obeziteye karşı yürüyüş geleneksel oyunlardan olan ip çekme ve çuval yarışmalarıyla son buldu.

AMASYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

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