Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar

İHA

Amasya'da Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar.

Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar

Amasya’da Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar.
Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 713 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı. Kutlamalar yürüyüşle start aldı. İstasyon Köprü'den başlayan yürüyüş, 12 Haziran Şehir Stadyumunda son buldu. Stadyum içinde gençlik merkezi mini bir konser verdi. Kutlamalar, Gençlik Merkezi üyelerinin söylediği Türk halk müziği eşliğinde yürüyüş ve koşularla devam etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Kadir Kılıç bir konuşma yaparak şunları kaydetti: “Bu hafta 713 Ekim 2019 itibarıyla bu sene Amatör Spor Haftasınl'nı kutluyoruz. Hepinizin bu haftasını bende tebrik ediyorum. Amacımız şu, ülkemize sporu sevdirmek, sporun her dalına önem vererek ülkemizde genç kuşağı, insanlar mücadelesini savaş meydanında verirken, sizlerde podyumlarda veriyorsunuz, liglerde veriyorsunuz. Bizim çok değer verdiğimiz bayrağımızı orada göndere çıkarıyorsunuz. Sizler de çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Genç yavrularımızı gördüm, onların çoğu sporla uğraşıyorlar. Gerçekten gurur verici bir haldeler. Bizim için çok önemli olan bir hadise vardır. Vatan, millet, bayrak. Şu anda sizler bu dört ayaktan bir tanesini taşıyorsunuz. 7’den 70’e sağlıklı kalmak için spor yapmak gerekir. Sporun yaşı yoktur. Bizler de bu hafta münasebetiyle herkese sporun çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalmak için spor yapmak gerekir. Ülkemiz maddi yönden çok önemli bir seviyeye geldi, 24 saat açık tesislerimiz var, şu tesis şu anda 24 saat açık konumda. İsteyen her vatandaşımız gelir, içeri girer yürüyüş yapar, spor yapar. Yüzme havuzlarımız var, salonlarımız var. Vatandaşımızın istediği her branşta antrenörlerimiz var. şu anda bizim 41 tane antrenörümüz var. Biz de elimizden geldiğince spor severlere, vatandaşlarımıza hizmet etmek için burada varız."
Minik sporculardan Eslem Elçin Öztürk, “Bu hafta Spor Haftası olduğu için herkesin spor yapması gerekiyor. Sağlıklı iyi bir şey kendimiz için, spor yapmak çok güzel bir duygu. Hem eğleniyorsun hem de güzel bir şey” diye konuştu. Sporcular kutlamaların sonunda özçekim yapmayı da ihmal etmediler. Kutlamalar, gençlik merkezi üyelerinin mini konseriyle son buldu.
Kutlamalara öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

AMASYA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En çok atık pil toplayan 3 okul ödüllendirildi
YEREL HABERLER En çok atık pil toplayan 3 okul ödüllendirildi
20 dönüm alan kül oldu
YEREL HABERLER 20 dönüm alan kül oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X