Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

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Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, “Barış Pınarı Harekâtı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, “Fırat’ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla 'Barış Pınarı Harekâtı'nı yapmayı planlayan askerlerimiz için antrenman öncesi dua ettik, Türk bayrağımızı açtık. Tüm kalbimiz Mehmetçiklerimizle, Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Devletimizin yapmayı planladığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nı destekliyoruz” dedi.

AMASYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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