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Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

İHA

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.

Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, aç kaldığı tahmin edilen vaşağa Hamamözü ilçe girişinde araba çarptı. Yaralı vaşağı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İlçeye mesaiye gelen polis ekipleri yaralı vaşağa ilk müdahaleyi yaparak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan müdahalenin ardından vaşağın öldüğü tespit edildi.
Polisler, vaşağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

AMASYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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