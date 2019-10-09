Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

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Amasya’nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, aç kaldığı tahmin edilen vaşağa Hamamözü ilçe girişinde araba çarptı. Yaralı vaşağı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İlçeye mesaiye gelen polis ekipleri yaralı vaşağa ilk müdahaleyi yaparak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan müdahalenin ardından vaşağın öldüğü tespit edildi.

Polisler, vaşağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

AMASYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

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