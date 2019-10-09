Bu kez anneler yarıştı, çocukları destek oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen 9 taş oyununda anneler yarıştı, çocukları destek oldu.

Okulaile bağlarını güçlendirmek, veliler arasındaki iletişimi ve zeka oyunlarına olan ilgiyi artırabilmek amacıyla Amasya’nın Suluova İlçe TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulunda düzenlenen etkinlikte anneler 9 taş oyununda kıyasıya yarıştı.

42 velinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada bu kez öğrenciler değil, anneleri yarışma heyecanı yaşadılar. Oldukça renkli ve eğlenceli geçen yarışmada bazı öğrenciler annelerine oyunla ilgili taktik verirken, bazıları ise elenen annelerine destek oldu. Velilerin çocukları ile verimli zaman geçirmelerinin sağlanması ve Onların gerek yarışma öncesi gerekse de yarışma sonrasında çocuklarının duygularını anlamaları ve doğru empati kurabilmeleri açısından bu tarz etkinliklerin önemine dikkat çeken Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, eğitim süreçlerinin her aşamasına velilerin aktif olarak dahil edilmelerinin çocuğun okul başarısını da olumlu yönde etkileyeceğine vurgu yaptı.

İyi yetişmiş bir annenin, daha iyi yetişmiş bir çocuk ve daha güvenli bir gelecek olduğunun altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Davu, annelere yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

AMASYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

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