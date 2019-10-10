Hayali oto satan çete çökertildi

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Amasya’nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde civar il ve ilçelerde vatandaşlara hayali oto göstererek birçok dolandırıcılık olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen şafak operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senede el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

AMASYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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