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Sanal oyunlar yerine geleneksel çocuk oyunları

İHA

Amasya'da çocukları sanal ortamın olumsuz etkilerinden korumak için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Sanal oyunlar yerine geleneksel çocuk oyunları

Amasya’da çocukları sanal ortamın olumsuz etkilerinden korumak için “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” yapıldı.
Amasya Valiliği himayesinde Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla 12 Haziran Şehir Stadyumunda yaklaşık 750 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.
Şenlikte çocuklar basketbol, langırt, masa tenisi, badminton, aç kapıyı bezirgan başı, halat çekme, ip atlama, istop, uzun eşek, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, yakar top, çuval yarışı, matrak ve körebe oynadı. Çocuklar, sanal dünyanın olumsuz etkilerinden kurtularak, hem sosyalleşti hem de doyasıya oyunlar oynadı.
Şenliğe evladıyla katılan Fatih Berberoğlu, “Yeni nesil çok oyunları bilmiyordu sadece sanal oyunları biliyordu. Bu etkinlik bence onların hem kültürümüzü bilmesi, tanıması hem de gelişimleri açısından doğayla ve açık havada olması bence çok iyi. Yeni nesil çocuklara baktığımızda obezitenin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu etkinlik obeziteyi de engelleyecek. Kaynaşmayı, paylaşmayı öğrenecekler. O anlamda çok önemli bir etkinlik diye düşünüyorum. İnşallah devamı gelir ve çocuklarımız da bunları oynayacak alanlar bulurlar. Aslında bizim o alanları da yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.
Şenliğe katılan çocuklardan Nesli Pehlivan, “Çocuklar için bizim için etkinlikler yapılıyor. Okulda ip atlayamıyoruz ama burada rahatlıkla oynuyoruz” diye konuştu.
Çocuklardan Sude Polat, “Bence çok güzel oldu burada oynamaları çünkü ip atlamadır, voleybol oynamadır okulda çok fazla gerçekleştiremiyoruz. Burada olması bizim içinde değişiklik oldu” şeklinde konuştu.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol da çocukları ziyaret ederek, “Burada hem çocuklarımızın bir araya gelerek, takım halinde eğlenmeyi, bir şeyler yapmayı, ortaya bir takım değerler koymayı öğrenmeleri. Bir taraftan da geleneksel oyunlarımıza sahip çıkarak, belki birçoğumuzun mahallelerinde oynayarak büyüdüğü oyunları modern dünyanın yıpratıcı etkilerine karşı muhafaza etmek, kendileri bu güzellikleri yaşamak ve gelecek kuşaklara taşımaları açısından çok anlamlı ve önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Vali Varol, çocuklara elleriyle pamuk şeker ikram etti. Etkinlik gün boyu devam etti.

AMASYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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