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Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

İHA

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu.

AMASYA

11 Ekim 2019 Cuma

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