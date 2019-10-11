Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu.

AMASYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:12

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.