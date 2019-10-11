Rektör Elmacı: “Allah Mehmetçiğimizi korusun ve muvaffak etsin”

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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Allah Mehmetçiğimizi Barış Pınarı Harekâtı'nda da korusun ve muvaffak etsin" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Elmacı, “BM şartları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştır. Askeri harekatın tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağına ve Suriye’yi barış ve istikrara kavuşturacağına inancımız tamdır. Allah, tarih boyunca kazandığı zaferlerle milletimizin ve devletimizin bekasını koruyan kahraman Mehmetçiğimizi Barış Pınarı Harekâtı'nda da korusun ve muvaffak etsin" diye konuştu.

AMASYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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