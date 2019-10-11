Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazından önce, Mehmetçiklerin muzaffer olması için Fetih Suresi okuyup dua ettiler.
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazı öncesi camide Fetih Suresi okuyarak, askerlere dua ettiler.
AMASYA
11 Ekim 2019 Cuma
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