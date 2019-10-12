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Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

İHA

Amasya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sokak Lezzetleri Şöleni" vatandaşların ve protokolün katılımıyla Şehzadeler Gezi Yolu'nda yapıldı.

Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sokak Lezzetleri Şöleni" vatandaşların ve protokolün katılımıyla Şehzadeler Gezi Yolu'nda yapıldı.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunca düzenlenen şölen, Amasya Belediye Bandosu ve öğrencilerin kortej geçişi ile başladı. Şölende Gezi Yolu boyunca yer alan köfte, ciğer, tantuni, pamuk helva, lokma, midye dolma, gibi sokak lezzetlerinin yer aldığı stantlara vatandaşlar ve protokol üyeleri tek tek uğrayarak bütün sokak lezzetlerinin tadına baktı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversiteler bilimin üretildiği, aynı zamanda da uygulamaya yardımcı olacak işlemlerin yapıldığı yerlerdir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun Aşçılık Programının kuramsal bilgisinin bir anlamda uygulamaya dönüştürüldüğü bir festivali gerçekleştiriyoruz. Bilimin üretildiği uygulamaya konulduğu etkinlikler her zaman taktir edilecek etkinliklerdir. Çünkü uygulamada yeri olmayan, uygulamada kendisini gösteremeyen üretilmiş bir bilginin benimsenmesi ve kendisinden faydalanılması noktasında eksiklikler vardır. Bu nedenle bu festivalin bu kuramsal noktadan daha farklı olarak uygulama alanında da kendisini göstermesi nedeniyle iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da bunun daha etkili derecede yapılması konusunda gayretlerimizi sürdüreceğimizi burada belirtmek istiyorum” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şölene imkanları ölçüsünde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

“Anlamlı bir etkinlik"
Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Anlamlı bir etkinlikte bir araya geliyoruz. Sokak Lezzetleri Şöleni, çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Zengin bir mutfak kültürüne sahip bir toplumuz. Bunda yaşadığımız çok geniş bir coğrafyanın büyük bir önemi var. Mutfak dediğiniz şey insanoğlunun yaşadığı yörede sahip olduğu yetiştirdiği ürünün işlemesiyle, onları bir şekilde gıdaya dönüştürmesiyle ilgili bir konu. Yetiştirdiğiniz ürün yaşadığınız coğrafyada, topraklarda ki bizim yaşadığımız coğrafya sadece bugün burada yaşadığımız Anadolu’dan ibaret değil, bugüne kadar en başta başladığımız yerden geçerek buralara kadar geldiğimiz yerlerin hepsinden bir takım eserler alarak, bir takım izler alarak buralara geldik. Bizim mutfağımızın zenginliği bu geniş coğrafyanın ürün gamından geliyor” diye konuştu.
Vali Varol, öğrencilere aşçılık ceketi giydirdi. 3. Sokak Lezzetleri Şöleni vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Şölen gün boyu devam etti.

AMASYA

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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