Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek

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Amasya'da yapılan bir futbol maçında oyuncular Mehmetçiğe pankart açarak destek verdi.

Amasya'da oynanan Özel İdarespor, Suluova Belediyespor U14 futbol karşılaşması öncesi futbolcular sınır ötesinde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'na “Kalbimizle ve Duamızla Mehmetçiğimizin Yanındayız” pankartı açarak destekte bulundu.

AMASYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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