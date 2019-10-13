Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

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Amasya İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, fidan dikim töreninde Mehmetçiğe selam göndererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Fidan dikim töreninde bir araya gelen din görevlileri, ormancılar, genç hafızlar ve hafız adayları, Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun “Her Türk asker doğar,” “Mehmetçiğe selam olsun”, “Ordumuz muzaffer olsun” sözlerini hep bir ağızdan söyleyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler. Ormancıları da unutmayan İl Müftüsü Keşvelioğlu, “her Türk ormancıdır” demeyi de unutmadı. Atılan destek sloganlarının ardından 650 fidan toprakla buluşturuldu.

AMASYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

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