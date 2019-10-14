400 öğrenciden Mehmetçiğe “Barış Pınarı” koreografili destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

400 öğrenciden Mehmetçiğe “Barış Pınarı” koreografili destek

İHA

Amasya’nın Taşova ilçesinde ilkokul öğrencileri, ayyıldız ve barış pınarı koreografisi ile Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, harekata bir destek de Amasya’nın Taşova ilçesi Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencilerinden geldi. İlkokulda eğitim gören 400 öğrenci, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde ayyıldız ve barış pınarı koreografisi oluşturarak Türk bayrağı açtı. Öğrenciler daha sonra “En büyük asker bizim asker” sloganı attı.
Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu Müdürü Mustafa Özçiftci, “Suriye’de barış ve huzur ortamı oluşturmak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu olarak 400 öğrencimizle bir koreografi hazırladık. Allah daima ordumuzun yanında olsun. Onları muzaffer kılsın. Biz daima onların destekçisiyiz ve yanındayız" dedi.
4. sınıf öğrencisi Çağla Mantı ise, “Mehmetçiğimize Barış Pınarı Harekatı’nda destek olmak için toplandık. Kahraman Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

AMASYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

300 öğrenciden Mehmetçiğe destek programı
YEREL HABERLER 300 öğrenciden Mehmetçiğe destek programı
Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı ...
Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek
YEREL HABERLER Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek
Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
YEREL HABERLER Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X