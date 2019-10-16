112 ekibinden üniversitelilere ambulanslı eğitim

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Amasya’da İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi görevlileri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine ‘Oksijen Tüpü ile Sistemlerinin Güvenli Kullanımı Eğitimi’ verildi.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde oksijen tüpü ve sistemlerinin güvenli kullanımını artırmak için 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde oksijen sisteminin tanıtılması, modellerine göre oksijen kabinleri, oksijen tüplerinin güvenli depolanması ve taşınması, oksijen tüplerinin değişimi oksijen tüpü ile sistemi güvenliğiyle ilgili önlemlerinin anlatılmasının ardından öğrencilere uygulama yaptırıldı.

Okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara, eğitim dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nilüfer Tali ve ATT Uğur Kuru’ya teşekkür etti.

AMASYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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