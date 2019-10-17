Amasya’da otomobil devrildi: 3 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon’a bağlı Sazlıca köyü mevkiinde Vahit Yılmaz kontrolündeki 05 DN 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada Sürücü Vahit Yılmaz ve araç içerisinde bulunan Elmas Arslan ve Yasemin Çevik yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.