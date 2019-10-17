Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip’i çektiler

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Amasya’nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, “Barış Pınarı” Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip’i çekti.

1112 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

AMASYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

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