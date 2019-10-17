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Kendi yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına umut oldular

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları bileklikleri satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarını besliyor.

Kendi yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına umut oldular

Amasya'nın Suluova ilçesinde Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları bileklikleri satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarını besliyor.
Öğrencilerin hayvanları çok sevdiğini ve sokakta yaşayan hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerinin toplum olarak herkesin görevi olduğunu ifade eden Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu Müdürü Ferhat Kurt, öğrencilerin yıl boyunca sıcak ve soğuk demeden çevrelerindeki sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla yiyecek ve su temin ettiklerini dile getirdi.
Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle tüm öğrenci arkadaşlarına örnek olan ve toplumsal farkındalık oluşturan hayvansever öğrencileri okullarında ziyaret eden Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise, çocuklara okullarda sadece bilgiyi değil doğa sevgisini, hayvan sevgisini ve yardımlaşmayı da öğretmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Vatanını milletini seven, aynı zamanda doğaya, hayvanlara ve tüm canlılara karşı sevgi ve şefkat duygularıyla yaklaşan bir neslin yetişmesini istediklerine değinen Davu, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde büyük rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanmasının önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hayvan sevgisi verebilmek amacıyla hayvan sahiplenme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Davu, Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu öğrencilerini bu güzel ve duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

AMASYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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