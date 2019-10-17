Amasya’da bağımlılıkla mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Dr. Osman Varol’un talimatlarıyla hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti Amasya Şubesinin iş birliğiyle uygulanan Farkına Var Projesi kapsamında öğrenci velilerine yönelik bağımlılık ve madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkisi, bağımlılığa karşı eğitimin gücü, siber güvenlik, anne baba tutumları eğitimleri ile Gençlik Merkezi ve Yeşilay Cemiyetinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü 20182023 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde uygulanan ve hayata geçirilecek çalışmalar konusunda sunum yapıldı.

Valilik toplantı salonunda uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, sorunlar, alınması gereken tedbirler ve sonrası için yapılacakların değerlendirildiği toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum ve kuruluş müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

AMASYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.