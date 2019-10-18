Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı ve dualı destek

MEB, bilim ve sanat merkezlerini güçlendirmek için harekete geçti

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“Barış Pınarı Harekatı"na Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri asker selamı ve dua ile destek oldu.

400 Öğrenci, barış pınarı harekatında görev yapan askerlerimize fetih suresi okuyup dua ederek asker selamı yolladılar.

AMASYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

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