Hatimler Mehmetçik için dualandı

Vatandaşların ve Amasya İmam Hatip Okullarındaki öğrencilerin 1 hafta boyunca okudukları hatimler, Fetih ve Yasin Sûreleri ve tespihatlar, Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) organizesi ile Sultan II.Bayezid Camisi'nde "Sabah Namazı Dua Buluşması" programıyla Barış Pınarı Harekâtı'na katılan ordunun muzafferiyeti, sahada ve masada kazanan ülkenin selameti, ümmetin birlik, dirlik, beraberliği ve tüm şehitler için dualandı.

Namaz öncesi Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okudukları Yasin ve Fetih Sureleri dinlendi, namaz akabinde İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu’nun duasına hep beraber amin denildi. Öğrenciler ve vatandaşlar namaz çıkışı asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

AMASYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

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