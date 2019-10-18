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Vatandaşlar el ele gönül gönüle Mehmetçiğe dua etti

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde Mehmetçiğe destek için cuma namazı çıkışı Taşova Belediyesi, kurum, kuruluşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Taşova halkı yek vücut oldu.

Vatandaşlar el ele gönül gönüle Mehmetçiğe dua etti

Amasya’nın Taşova ilçesinde Mehmetçiğe destek için cuma namazı çıkışı Taşova Belediyesi, kurum, kuruluşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Taşova halkı yek vücut oldu.
Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi ile Mehmetçiğine selam durdu, dualarla desteğini haykırdı.
Kalabalık grup adına destek bildirisini Taşova Şehitler Derneği Başkanı Kazım Özdemir okudu. Özdemir, “Devletimiz, tüm güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; yaşlı, genç, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı acımasızca katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da başlamış ve devam etmekte olan Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. Hemen sınırımızda, Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.
Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuş ve bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya ve bir garnizon devlet kurulmaya çalışılmaktadır.
Bu karanlık ve acımasız terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Taşova Halkı olarak destekliyor, kahraman Türk Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Taşova halkı, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Taşova halkı olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, tüm şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler her daim, tarih yapan, tarih yazan, tarih yapmaya ve tarih yazmaya devam eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ana kuzuları kınalı Mehmetçiklerimizin yanındayız ve minnettarız. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, tüm şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler her daim, tarih yapan, tarih yazan, tarih yapmaya ve tarih yazmaya devam eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ana kuzuları kınalı Mehmetçiklerimizin yanındayız ve minnettarız. Bu kutlu seferde Cenabı Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

AMASYA

18 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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