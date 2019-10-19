Amasya’da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

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Amasya’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Merkez Ziyaret beldesi otlak alanında 3 büyükbaş hayvanı çalıp, başkalarına satmak için müşteri arayan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.K., M.K., A.P., S.K. ve İ.B. mahkemeye sevk edildi. 5’kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AMASYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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