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Suluova Meclisinden Mehmetçiğe asker selamlı destek

İHA

Suluova Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Suluova Meclisinden Mehmetçiğe asker selamlı destek

Suluova Belediye Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.
“Barış Pınarı Harekatı’na destek” gündemi ile olağanüstü toplanan belediye meclisinde partilerin grup başkanları tarafından meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiri imzalandı. Ardından meclis üyelerinin oy birliğiyle desteklediği metni meclis katiplerinden Erol Toprak okudu.
9 Ekim tarihinde dünya ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) kararlılıkla harekatı başlatarak Türkiye’nin güney sınırında tehdit unsuru teröristleri yok etmeye başladığını aktaran Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 17 Ekim 2019 Perşembe günü ise Türkiye’nin bu kararlılığını gören ABD heyetinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi neticesinde harekata ara verilerek silahlı terör mensuplarının bölgeden uzaklaşması için 120 saat süre tanındığını hatırlattı.
Artık Türk devletinin kendi kararlarını kendisini alarak gereken girişimleri de yapmaya muktedir olduğunu belirten Başkan Üçok, “Bu süreçte görüldü ki 7 yıldır Suriye de akan kana duyarsız kalan dünya ülkeleri ile Arap ülkeleri ve bizim beslememiz olan KKTC’de dahil Türkiye’nin bu harekatına karşı çıkmış, ‘orada ne işiniz var’ demişler. Ama Türkiye’nin kararlılığı bir kez daha herkese gereken cevabı vermiştir. Ben bir Türk vatandaşı olarak bu durumdan gurur duydum. Bizler yerel yöneticiler olarak buradan sesimizi duyurmak ve ülkemize ve de ordumuza destek verdiğimizi tüm dünyaya duyurmak için bu açıklamayı yapıyoruz” dedi.
Başkan Üçok, sözlerine şöyle devam etti: “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır.”

“DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır”
Fatih Üçok, basın açıklamasının devamında şunları söyledi: “Suriye’de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.”

“Birbirinin İkiz Kardeşidirler”
Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynı olduklarına dikkat çeken Başkan Üçok, “Bunlar birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda Belediye Başkanı Fatih Üçok ve belediye meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları hep birlikte Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

AMASYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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