Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Amasya’nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre Ahmet Tozlu’ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç, AmasyaSuluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

AMASYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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