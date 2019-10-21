180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

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Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ayyıldız koreografisi yaparak asker andını okudu.

5 yaşındaki minikler, Barış Pınarı Harekatı'nda üstün başarı gösteren Mehmetçiğe destek vermek için öğretmenleri eşliğinde futbol sahasının ortasında vücutlarıyla ayyıldız koreografisi yaptı. Daha sonra minikler asker andını okudu. Minik öğrenciler anaokulu önünde hep bir ağızdan “Barış Pınarı Harekatı'na tam destek” diye bağırdılar.

AMASYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

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