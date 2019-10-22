Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

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Amasya’nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ayyıldızlı koreografi yaptılar.

Okul bahçesinde idareci, öğretmen ve 100 öğrenci ile yapılan koreografide ayyıldız yapılarak, açılan Türk Bayrağı ile harekata destek verildi.

AMASYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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