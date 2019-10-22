Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden iş birliği protokolü

Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü arasında, Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi izleme çalışmaları kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol metnine imzalar, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu tarafından atıldı.

İmza programına, Rektör Elmacı ile Bölge Müdürü Terzioğlu’nun yanı sıra, Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut, Amasya İl Şube Müdürü Kemal Kartal, projede görev alacak olan öğretim üyeleri ile Amasya Şube Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Yapılan protokol ile, Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi izleme çalışmalarını Bölge Müdürlüğü adına Amasya İl Şube Müdürü Kemal Kartal'ın, Amasya Üniversitesi adına ise “Damarlı Bitkiler” uzmanı öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Cansaran ile Doç. Dr. Cengiz Yıldırım'ın ve “Çift Yaşarlar” uzmanı Prof. Dr. Şevket Kandemir’in yürüteceği belirtildi.

Bölge Müdürü Terzioğlu, ildeki biyolojik zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önem arz eden projeye karşılıksız destek veren Prof. Dr. Elmacı’ya ve bu protokolde görev alan personele teşekkür etti.

İşbirliğinden memnuniyet duyan Rektör Elmacı da protokolün önemli olduğunu belirtti.

AMASYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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