Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden iş birliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden iş birliği protokolü

İHA

Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü arasında, Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi izleme çalışmaları kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden iş birliği protokolü

Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü arasında, Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi izleme çalışmaları kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol metnine imzalar, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu tarafından atıldı.
İmza programına, Rektör Elmacı ile Bölge Müdürü Terzioğlu’nun yanı sıra, Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut, Amasya İl Şube Müdürü Kemal Kartal, projede görev alacak olan öğretim üyeleri ile Amasya Şube Müdürlüğü teknik personeli katıldı.
Yapılan protokol ile, Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi izleme çalışmalarını Bölge Müdürlüğü adına Amasya İl Şube Müdürü Kemal Kartal'ın, Amasya Üniversitesi adına ise “Damarlı Bitkiler” uzmanı öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Cansaran ile Doç. Dr. Cengiz Yıldırım'ın ve “Çift Yaşarlar” uzmanı Prof. Dr. Şevket Kandemir’in yürüteceği belirtildi.
Bölge Müdürü Terzioğlu, ildeki biyolojik zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önem arz eden projeye karşılıksız destek veren Prof. Dr. Elmacı’ya ve bu protokolde görev alan personele teşekkür etti.
İşbirliğinden memnuniyet duyan Rektör Elmacı da protokolün önemli olduğunu belirtti.

AMASYA

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri trafik denetim ve eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri trafik denetim ve eğitimlerini ...
Amasya Protokolü'nün 100. yıldönümü dolayısıyla panel düzenlendi
YEREL HABERLER Amasya Protokolü'nün 100. yıldönümü dolayısıyla panel ...
Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili ...
Nikah masasından ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Nikah masasından ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek
YEREL HABERLER 180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, ...
Üniversitelilerden ‘Temiz Vatanım’ sloganlı çevre etkinliği
YEREL HABERLER Üniversitelilerden ‘Temiz Vatanım’ sloganlı çevre ...
Seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev alev yandı
Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X