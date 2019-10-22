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Jandarma ekipleri trafik denetim ve eğitimlerini sürdürüyor

İHA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarının denetimlerini ve öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri trafik denetim ve eğitimlerini sürdürüyor

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarının denetimlerini ve öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimlerini sürdürüyor.
Trafik timleri tarafından il genelinde 65 okul servis aracı denetlenirken trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda uygulamalı trafik eğitimi alan 214 öğrenciye hediye verildi. Ekipler ayrıca Merzifon Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililerin de katılımıyla 75 okul servis aracı şoförüne yönelik okul servis araçları hizmet yönetmeliği, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

AMASYA

22 Ekim 2019 Salı

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