Vali Varol, başarılı görme engelli sporcuları kutladı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, katıldıkları şampiyonalarda madalyalar kazanan Amasya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularını kutladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonalarda farklı sıkletlerde mücadele eden Amasya Görme Engelliler Spor Kulübünden halterde Türkiye birinciliği, judoda Türkiye üçüncülüğü elde eden Mesut Köktepe, judoda Türkiye üçüncülüğü elde eden Sadık Kaya ile atletizmde Türkiye üçüncülüğü kazanan Ramazan Çelik’i kutlayan Vali Varol, azimle spor yaparak şehri en iyi şekilde temsil eden sporculara hediyeler verip başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç’ın da yer aldığı ziyarette katıldıkları şampiyonalar ile kulüp faaliyetleriyle ilgili Vali Varol’a bilgiler veren Amasya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yavuz Dümen, desteği ve ilgisi dolayısıyla şükranlarını sundu.

AMASYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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