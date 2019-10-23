Nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 41 yaşındaki 7 çocuk annesi Ş.D.’nin Kalp kapağı ve ana atardamarı aynı anda değiştirildi.

Başarılı bir ameliyat olduğunu belirten KalpDamar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Hastanemizin acil servisine son aylarda artan nefes darlığı ve çarpıntı şikâyeti ile başvuran 41 yaşındaki 7 çocuk annesi Ş.D. adlı hastaya hastanemizde yapılan muayene ve incelemelerde kalpten çıkarak tüm vücuda temiz kanı götüren aort atardamarında balonlaşma ve aort kapağında ise ileri derecede kaçak (yetmezlik) olduğu saptandı" dedi.

Hasta için ameliyat kararı verildi ve yapılan ameliyat hazırlıklarının ardından Prof. Dr. Erol Kurç, Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastanın aort kapağı ve tamamen genişlemiş olan aort damarı değiştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından yoğun bakıma alınarak takip edilen hasta daha sonra takip ve tedavisine devam edilmek üzere servise çıkarıldı.

Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, "Hastanemizde ve bölümümüzde her türlü Kalp ve damar ameliyatını ve damar hastalıklarına yönelik endovasküler girişimleri (balon/stent uygulamaları, pıhtı temizleme...) başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Hastalarımızın kalp ve damar hastalıkları ameliyatları ve tedavisi için başka bir il veya bir hastaneye gitmelerine gerek yoktur" diye konuştu.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, KalpDamar Kliniğinde yapılan başarılı operasyondan sonra hastayı Kalp Damar Cerrahisi Servisindeki odasında ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, oldukça karmaşık kalp hastalıklarında dahi cerrahi tedavide güncel bilgileri kullanarak başarıyla hizmet vermeye devam etmekte olup hastaların kalp damar cerrahisi ameliyatları için diğer illere sevkine gerek kalmamıştır” şeklinde konuştu.

Hasta Ş.D., başarılı ameliyatının gerçekleştirilmesine vesile olan kalp ve damar cerrahisi hekimlerine, hemşirelere ve emeği geçen tüm personellere teşekkür etti.

AMASYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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